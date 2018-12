Succesvolle bistro Belle de Jour verhuist en breidt uit met ‘dinner & room’-concept Timmy Van Assche

11 december 2018

16u01 0 Oostende Nee, bistro Belle de Jour stopt niét, ook al hangen de bordjes ‘te huur’ al uit aan het pand. Zaakvoerster Els Vanbiervliet en chef Jeremy Levecke zullen in februari evenwel verhuizen naar een nieuw onderkomen in de Madridstraat. De zaak wordt uitgebreid tot een ‘dinner & room’-concept.

Belle de Jour, op de hoek van de Poststraat en Aarthertoginnestraat, is al sinds 2013 een begrip in Oostende. In de afgelopen vijf jaar bouwde Els Vanbiervliet een ijzersterke reputatie op met haar bistro. Zo is het etablissement partner van Theater Aan Zee en het Filmfestival, ook met cultuurcentrum De Grote Post en Mu.Zee heeft de zaak een goeie band. “Het is dankzij het succes dat ik nu de kans heb om te verhuizen”, vertelt Els. “Het pand op de hoek van de Madridstraat en Kleine Weststraat – dat zo’n 150 jaar oud is – had ik al even op het oog, maar pas recent kwam er schot in de zaak. De bedoeling is om in februari 2019 te verhuizen naar ons nieuwe pand, tot die tijd blijven we hier open. Onlangs begon chef Jeremy in de keuken, daarvoor was ik altijd chef. Dit volgende project wordt er dus eentje van ons twee samen - we zullen er samen koken.”

Dinner & room

De ‘nieuwe’ Belle de Jour zal ook overnachtingen aanbieden in een van de vier kamers dat het pand rijk is. “Heel concreet zullen we een ‘dinner & room’-concept lanceren. Mensen komen ’s avonds vanaf 18 uur dineren en kunnen daarna meteen naar hun kamer gaan. Het is dus het omgekeerde van een ‘bed & breakfast’, want wij doen geen ontbijten. We dachten voor ons nieuwe concept eerst aan de naam ‘Belle de Nuit’, maar we twijfelen nog. (lacht) Het ligt er net iets te dik op. We zullen niet langer ’s middags geopend zijn, maar ’s avonds wel een dubbele service draaien tot 23 uur. De vroege shift laat klanten toe om eerst te komen eten en dan een voorstelling in pakweg het Kursaal of Grote Post mee te pikken.”

Grote renovatie

Het gebouw in de Madridstraat stond al een tijdje leeg, daarvoor was er een café in gevestigd – de Turf. De werken om het om te bouwen naar een restaurant met kamers, zijn volop aan de gang. “Ik ben Toerisme Oostende en de cultuurpartners dankbaar voor de samenwerking, echt. Dit wordt een fantastische uitdaging. De Madridstaat was ooit een donker hoekje, maar leeft de laatste jaren echt op. Er zijn al verschillende zaken die onlangs de deuren openden (bijvoorbeeld Entrepot en Chez Paulette, red.) wat het tot een boeiende straat van Oostende maakt.”