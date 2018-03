Subsidie voor wie fuif organiseert 09 maart 2018

Oostende heeft een nieuw reglement opgesteld om jongeren zelf een duwtje in de rug geven bij het organiseren van fuiven. Dat bleek de jongste jaren niet meer zo evident door kosten die de pan uit swingen en een berg papierwerk. Vanaf nu kunnen de jongeren terecht bij een jeugdconsulent voor de praktische voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie. Er is ook een fuifsubsidie waarop de organisatoren jaarlijks eenmaal een beroep kunnen doen. Het bedrag is afhankelijk van de locatie waar de fuif plaatsvindt en hangt vast aan enkele voorwaarden. Er moet in de line-up minstens één Oostendse dj of band worden opgenomen om zo de plaatselijke muziekcultuur een boost te geven. "Bij een fuif heb je ook heel wat materiaal nodig, denk maar aan kassa's, stempels, een EHBO-koffer en dergelijke meer. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de dienst Jeugd een fuifkoffer samengesteld die gratis uitleenbaar is via de speel-o-theek. In deze koffer zit een basispakket met heel wat praktisch materiaal", legt schepen Arne Deblauwe (sp.a) uit. (LBB)