Stukje Oosteroever waar bouwpromotoren moeten wegblijven WERKEN VAN START VOOR AANLEG VAN 2 HECTARE DUINEN LEEN BELPAEME

07 september 2018

02u44 0 Oostende De werken om het gebied rond de vuurtoren te verduinen zijn van start gegaan. Ook elders komen er duinen bij, in totaal 2 hectare. Bouwpromotoren stonden te springen om er te bouwen, maar de stad koos bewust voor duingebied.

Op de rest van de Oosteroever heerst er heel wat ongenoegen over de komst van hoge woontorens, maar over het gebied rond de vuurtoren wordt niet geklaagd. Daar zijn de werken gestart om de natuur weer een plaats te geven. Enkele loodsen van onder meer de zeescouts 2e FOS en zeilclub OSRC zijn ondertussen al afgebroken. De zeilclub kreeg als compensatie een beachhouse op het strand en de scouts krijgen steun om hun gebouw aan de Spuikom uit te breiden. Duinen komen er dus, terwijl de zone rond de vuurtoren eigenlijk net zo goed bebouwd had kunnen worden, want het gaat om stedelijk ontwikkelingsgebied. "Maar we hebben dat bewust niet gedaan. De bouwpromotoren waren nochtans vragende partij, maar we kiezen ervoor om in totaal 2 hectare duinen aan te leggen. Ik moet van de bouwpromotoren waarschijnlijk niet veel stemmen verwachten", grinnikt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). De nieuwe duinen rond de vuurtoren komen op een gebied van 1,2 hectare. Er wordt ook een nieuw pad aangelegd van Duin en Zee richting de Spinoladijk. "De bedoeling is dat bewoners van de Vuurtorenwijk zonder drempels de dijk kunnen bereiken. We willen werken met een houten pad dat bestand is tegen de natuurelementen", aldus schepen Vandecasteele.





Later krijgt ook de Halve Maan weer duinen. Maar daarvoor is het nog wachten op de uitbreiding van de havengeul. Die werken zouden volgend jaar van start gaan. De duinen ten zuiden van de Halve Maan komen op een gebied van 0,4 hectare. "We leggen daar een duinpanne aan en voorzien een passerelle naar het observatiepunt. Dat gebouw wordt trouwens volledig gerenoveerd. In deze fase zal ook de site van het Fort Napoleon aangepakt worden, waar ook duinen komen, net zoals een nieuwe parking."





Wandelnetwerk

Het hele plan mikt op de toeristisch-recreatieve ontsluiting van het gebied als onderdeel van het Groen Lint. "We willen een divers wandel - en fietsnetwerk realiseren met verscheidene verbindingen en wandellussen in het gebied. Daarom pakken we de paden in de duinen aan. De route vormt een onderdeel van de verbinding tussen het veer, langs het Fort Napoleon tot in Bredene. Ondertussen worden ook de monumentale punten langs de route aangepakt, zodat het erfgoed beter tot zijn recht komt."