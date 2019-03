Stukje Nieuwpoortsesteenweg afgesloten door instortingsgevaar Bart Boterman

05 maart 2019

13u28 0 Oostende In de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is een stuk fiets- en voetpad afgesloten door instortingsgevaar van een leegstaande woning. Buurtbewoners maakten afgelopen morgen bij de politie gewag van stabiliteitsproblemen. De brandweer kwam ter plaatse voor een controle.

Het gaat om de woning in de Nieuwpoortsesteenweg 137, vlakbij de Heilig-Hartlaan. “Volgens de bevindingen van de brandweer zijn er inderdaad stabiliteitsproblemen met de gevel van het pand. Ook de naastgelegen woning werd gecontroleerd na een melding van de buren, maar met dat gebouw zijn er geen problemen”, zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. Het voet- en het fietspad zijn afgesloten, waardoor fietsers en voetgangers zich enkele meters over de rijbaan moeten begeven. Er zijn kegels voorzien voor de veiligheid.

Het kostte de politie enige tijd om de eigenaar te vinden, gezien het pand recent is verkocht. “Maar de eigenaar is gevonden en er is een oplossing. Een aannemer komt woensdag ter plaatse. Tegen de avond zouden de problemen van de baan moeten zijn. De situatie wordt opgevolgd”, besluit Smits.