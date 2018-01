Stukje fruit op school op kosten van de stad 23 januari 2018

02u31 0 Oostende Dankzij het project Fruit op School van het stadsbestuur krijgen 2.500 kinderen van achttien lagere scholen elke dag vers fruit op school. De peuters van de basisschool Sint-Andreas hebben gisteren met plezier hun stukjes kiwi naar binnen gewerkt.

Het fruit gaat naar leerlingen van de peuterklas tot het tweede leerjaar. Juffrouw Katrien Ollieuz is blij met het project. "De leerlingen eten meer én gevarieerder. Als mama is het bijvoorbeeld moeilijk om stukjes ananas mee te geven naar school, want dan moet je een hele ananas snijden. De kindjes kregen op school ook al tomaatjes, een stuk banaan en sinaasappel. Ze eten stukjes fruit die ze anders misschien niet zo snel zouden eten, en bovendien is het een gezellig moment in de klas. De kinderen maken ook geen ruzie, want iedereen krijgt hetzelfde."





De stad riep het project in leven om kinderen via school te leren om gezond te eten. De stad geeft dit jaar daarom een subsidie van 40 euro per leerling per schooljaar. "De porties zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. De portie op school volstaat niet om aan hun dagelijkse behoefte te voldoen, daarom vragen we de ouders om fruit te blijven geven. Maar dankzij ons project leren de kinderen wel van jongs af aan een gezonde levensstijl", zegt schepen Tom Germonpré (sp.a). (LBB)