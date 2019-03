Studie naar maatregelen tegen overstroming rond Montgomerydok Leen Belpaeme

29 maart 2019

18u32 0 Oostende Deze week voert het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust proeven uit in het Montgomerydok in Oostende. Het gaat hier om voorbereidende werken voor de studie naar de te nemen maatregelen tegen overstroming rond het Montgomerydok. Deze zone vormt immers nog een zwakke schakel in de zeewering.

De resultaten van de sonderingen en boringen zullen inzicht geven in de bodemopbouw: de draagkracht, de bodemgelaagdheid en de grondkarakteristieken. De draagkracht bepaalt bijvoorbeeld welke funderingen er voorzien moeten worden bij de aanpassing of vernieuwing van de kaaimuur. De werken moeten vanop een vast horizontaal vlak gebeuren, vandaar het inzetten van een hefplatform. Dat is een drijvend werkplatform voorzien van een aantal poten die in de bodem gedrukt worden. Daarna brengt men het platform verder omhoog zodat het volledig vrij is van golven en getij. De werken kunnen hinder opleveren voor de scheepvaart in het Montgomerydok en dit nog tot 2 april.

Er zijn al heel wat maatregelen genomen in het kader van de kustveiligheid. Zo zijn er de zandsuppleties, de vernieuwing van het Zeeheldenplein en de stormmuur langs de Vismijnlaan. In Mariakerke zal de bouw van een stormmuur op de zeedijk deze zone beschermen. Na afleveren van de vergunning en aanbesteding kunnen deze werken vermoedelijk dit najaar starten. Voor de zones tussen het Zeeheldenplein en het Westerstaketsel, tussen het Montgomerydok en het station en de achterhaven van Oostende zijn momenteel studies lopende naar de best mogelijke maatregelen tegen overstromingen.