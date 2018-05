Studie geeft Europa ongelijk: pulsvissen op garnalen niet schadelijk voor vissen 08 mei 2018

De pulsen die vissers gebruiken in de garnalenpulsvisserij veroorzaken géén misvormingen bij visseneitjes en vissenlarven. Dat zegt het ILVO/UGent-doctoraat van Marieke Desender.





Marien wetenschapper Hans Polet (ILVO) werkt al twintig jaar op het onderwerp pulsvisserij. "Naar de resultaten van dit doctoraat werd reikhalzend uitgekeken. Dit is goed nieuws voor een techniek waarover wij positief durven zijn. Niet zomaar, maar op basis van aanzienlijke en sterk gedocumenteerde ecologische voordelen." Recent sprak het Europees parlement zich niettemin uit tégen alle vormen van pulsvisserij. "Dat politieke standpunt staat in verband met de toorn van de Engelse, Belgische en vooral Franse vissers die visserijdruk voelden toenemen in de Zuidelijke Noordzee vanwege de 84 Nederlandse tongpulsvaartuigen. Die zijn op te grote schaal overgeschakeld op pulsvissen. Het gevolg was een competitief voordeel voor de Nederlanders." Volgens Polet moeten garnaal- en tongpulsvisserij apart worden beoordeeld. "De garnaalpulsvisserij staat volgens ons op punt. De ecologische voordelen maken het interessant genoeg om een pad naar implementatie uit te tekenen. Gereglementeerd, gecontroleerd en wetenschappelijk begeleid." (LBB)