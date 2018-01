Studenten VIVES ontwikkelen toerisme van de toekomst 25 januari 2018

Laatstejaarsstudenten van hogeschool Vives werden door touroperator TUI uitgedaagd om het toerisme van de toekomst onder de loep te nemen.





De studenten, die allemaal een andere studierichting volgen van leerkracht tot boekhouding en biotechnologie, kwamen onder de noemer 'Travel 2030' tot drie knappe projecten. Alles werd tot in de puntjes uitgewerkt. Of we de voorstellen binnen een goede tien jaar ook werkelijkheid zien worden, is een andere vraag.





"Maar het toerisme verandert en daar moeten we ook durven bij stilstaan", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.