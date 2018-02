Strobalenfort kapot door zelfontbranding 23 februari 2018

02u42 0 Oostende Het Strobalenfort op het plateau in het sportpark De Schorre in Stene werd woensdagavond rond 18 uur getroffen door een brand.

"Wellicht begon de constructie in stro te branden door gisting binnen in de balen. Doordat de brandhaard zich in de kern van de strobalen bevond, hebben we toch een drietal uur lang moeten blussen met behulp van een tractor met hooivork. Eens het stro begint te branden, is het hardnekkig blussen", zegt kapitein Dries Van Der Veken van de brandweer van Oostende. Gisterenmorgen flakkerde het vuur opnieuw op en ging de brandweer nogmaals ter plaatse. De diensten van stad Oostende hebben het Strobalenfort inmiddels volledig verwijderd om verdere heropflakkeringen te vermijden. Het fort werd voor de zomer gebouwd als speelterrein voor kinderen. (BBO)