Strekdammen vrijdag preventief afgesloten: rukwinden van meer dan 80 km/u BBO

20 december 2018

11u35 0 Oostende Het stadsbestuur van Oostende heeft besloten om morgennamiddag, vrijdag 21 december, de strekdammen af te sluiten omdat er een stevige westenwind wordt verwacht.

“Het gevaar bestaat dat de golven over de strekdammen slaan. Om geen enkel risico te lopen, worden die dag de oostelijke en westelijke strekdam tussen 11 uur en 14.35 uur preventief afgesloten”, luidt het in een mededeling. Er worden namelijk rukwinden van meer dan 80 kilometer per uur verwacht. In de late namiddag zou de wind opnieuw gaan liggen en zouden de strekdammen dus opnieuw toegankelijk zijn voor wandelaars die willen uitwaaien. Al kan die planning nog veranderen naarmate de weersvoorspellingen veranderen.



“De situatie wordt permanent opgevolgd. Als het nodig is, komen er extra maatregelen”, aldus het stadsbestuur.

