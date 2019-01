Strekdammen afgesloten door onstuimig weer Leen Belpaeme

10 januari 2019

11u16 0

Woensdag werden beide strekdammen al afgesloten voor het publiek in Oostende. Uit de meest recente weerberichten valt af te leiden dat er zaterdag 12 januari opnieuw erg onstuimig weer verwacht wordt. Omdat het gevaar bestaat dat golven over de Strekdammen kunnen slaan, worden deze uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Om geen enkel risico te nemen, worden beide Strekdammen van 14.45 tot 20 uur afgesloten voor het grote publiek. “Respecteer deze maatregel en ga niet op eigen houtje de Strekdammen op”, waarschuwt de stad Oostende. “De situatie wordt permanent opgevolgd. Als het nodig is, komen er bijkomende maatregelen”, luidt het verder nog.