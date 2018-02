Streetartfestival The Crystal Ship keert derde keer terug LEEN BELPAEME

21 februari 2018

Ook dit jaar strijken weer internationale artiesten in Oostende neer om 15 gevels en muren tot een kunstwerk te verheven. Het totaal aantal werken stijgt daardoor vanaf 7 april naar 57. Het streetartfestival blijkt ondertussen het hele jaar door een succes. Ondertussen werd het stratenplan van The Crystal Ship al 60.000 keer uitgedeeld of gedownload. Dit jaar komen onder meer A Squid Called Sebastian (BE), Ben Slow (UK), Colectivo Licuado (URY), Etam Cru (PL), Icy & Sot (IR), Jaune (BE), Joachim (BE), Matthew Dawn (BE), Milu Correch (AR), Oak Oak (FR), Telmo & Miel (NL) en Zoer x Velvet (FR). Voor deze editie werkt het festival ook samen met Bruggeling Sammy Slabbinck voor de creatie van een uniek campagnebeeld. In augustus 2016 ontwierp hij nog de cover van 'You Want It Darker' voor Leonard Cohen. Net als bij de vorige edities kunnen Oostendenaars die mee willen werken hun eigen gevel opgeven voor dit festival via www.visitoostende.be/mijnmuur. "We zijn vooral op zoek naar kleine muren of garagepoorten voor interventies in het straatbeeld. Die interventies kunnen natuurlijk evengoed op een iets grotere muur", zegt Curator Bjørn Van Poucke.