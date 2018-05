Streetart wijst bezoekers weg naar pop-up 26 mei 2018

In afwachting van een volwaardige Fishfoodmarket op Oosteroever, is Deschildre Streekproducten enkele panden verderop verhuisd. Ook de vishandel van Willy Versluys verhuisde, beide winkels liggen nu naast elkaar. Op die manier kunnen bezoekers nu al charcuterie, streekproducten en verse vis kopen, maar ook brood van bakkerij De Cock kan er na online bestelling afgehaald worden. De pop-upwinkel is niet helemaal zichtbaar en daar hebben de ondernemers iets op gevonden. "Op de parking van het Maritiemplein toverde Siegfried een oude container om tot een prachtig kunstwerk dat verwijst naar onze pop-ups. Siegfried is een lokale graffiti-artiest. Zonder meer een fijne samenwerking met een lokaal talent", zegt Karel Deschildre. (LBB)