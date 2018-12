Strauss en Straus: klassieke Weense topmuziek in Kursaal Timmy Van Assche

21 december 2018

11u26 0 Oostende In het kader van de sterke concertreeks Kursaal Classics kan je in februari genieten van Weense klassiekers in een prachtig kader.

Al enkele decennia programmeert het Kursaal een reeks klassieke concerten onder de noemer Kursaal Classics. De opening van de reeks vond in oktober plaats met een familiedag vol muziek, workshops en activiteiten. Een van de hoogtepunten vindt op zondag 24 februari om 15 uur plaats. Het orkest Frascati Symphonic brengt onder leiding van Kris Stroobants en solisten Ingmar Ruttens en An De Ridder de allerbeste Weense klassiekers. Bereid je voor op een namiddag met Strauss en Straus: vader Johann Strauss, zoon Johann Strauss jr., Josef Strauss, Eduard Strauss, Oscar Straus en Richard Strauss. Hoewel zij niet allemaal familie van elkaar zijn, behoren ze tot het selecte kransje topcomponisten. Tickets kosten 33, 38 of 43 euro. Kinderen jonger dan 13 jaar krijgen 40 procent korting, studenten jonger dan 24 jaar mogen rekenen op 30 procent korting. Voor 65-plussers is er 15 procent korting weggelegd. Alle info en reservaties: www.kursaaloostende.be.