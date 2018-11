Strandparking gaat open voor eindejaarsperiode 30 november 2018

Oostende verwacht tijdens de komende eindejaarsperiode heel wat extra bezoekers voor alle winteractiviteiten. "Net daarom openen we de Strandparking achter het station, wat zorgt voor 2.000 extra parkeerplaatsen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Die parking werd in het verleden al gebruikt als randparking, maar moest sluiten door werken van NMBS. Bezoekers kunnen vanaf morgen tot zondag 6 januari 2019 gebruik maken van de Strandparking. Je kan hier voor 3 euro per dag parkeren. Er is ook een weektarief van 21 euro voor zeven dagen. De Strandparking is doorlopend open en toegankelijk voor de wagens via de ingang aan de Stapelhuisstraat. Eens de wagen geparkeerd, wandel je zo het centrum van de stad in via de achterzijde van het station. Een filmpje op visitoostende.be helpt je om de route vanaf de A10 naar de parking te vinden. De route wordt ook langs de weg duidelijk gesignaleerd. (LBB)