Strandcabines kunnen pas later geplaatst worden 03 april 2018

02u25 0 Oostende De strandsuppletiewerken in opdracht van de dienst Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van het Vlaams Gewest zullen langer duren dan voorzien.

Het was opgenomen in de opdracht om het strand vrij te hebben van al het strandsuppletiemateriaal om tijdig te kunnen starten met het zomerklaar maken van het Oostendse strand. De dienst MDK van het Vlaams Gewest kan de vooropgestelde deadline weliswaar niet halen. Dit betekent voor de stad Oostende dat er dus niet in alle strandzones tijdig kan gestart worden met de voorbereidingen om het strand zomerklaar te maken.





Geen impact op Mariakerke en Raversijde

Zo loopt de nivellering van het strand voor onder andere de plaatsing van de strandcabines vertraging op. Alle nivelleringswerkzaamheden zullen pas morgen, op woensdag 4 april, achter de rug zijn. Dit heeft geen impact op de plaatsing van de strandcabines in Mariakerke en Raversijde.





In de andere zones kan pas op woensdag 4 april met de opbouw van de strandcabines gestart worden, terwijl dit normaal vanaf de eerste zaterdag van de Paasvakantie kon beginnen.





(LBB)