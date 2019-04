Strandcabines één dag geplaatst en al besmeurd met graffiti Bart Boterman

02 april 2019

14u43 0 Oostende In de nacht van maandag op dinsdag is graffiti aangebracht op zeven strandcabines in Oostende, ter hoogte van de Koninklijke Villa. “Sommige cabines stonden er nog geen dag toen ze werden besmeurd. We zijn nog niet eens klaar met alle strandcabines op te zetten en mogen al beginnen herschilderen”, zucht Robin Lannoye van Strandverhuur Vandevelde.

Robin stelde het vandalisme dinsdagmorgen vast toen hij samen met collega’s aankwam op het strand. “We zijn druk in de weer want we verhuren 500 strandcabines. Die zijn niet op een dag opgetrokken. Jammer genoeg vonden sommigen het nodig om meteen beschadigingen aan te brengen”, aldus Robin. Het vandalisme gebeurde ter hoogte van de Koninklijke Villa. Hij diende klacht in bij de politie, die ter plaatse kwam voor de vaststellingen. Camerabeelden worden onderzocht.

“Het probleem met graffiti is dat die lang zichtbaar blijft. Er zijn minstens drie lagen verf nodig. Tegen de winter zijn de cabines alweer afgebleekt door zon en zeewind. Zo blijven we natuurlijk bezig”, aldus Robin Lannoye. Info over de verhuur van strandcabines is overigens te vinden via www.strandoostende.be