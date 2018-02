Strand opgehoogd met half miljoen kubieke meter zand 15 februari 2018

02u43 0

In Oostende zijn deze week structurele ophogingswerken van het strand begonnen. Zowel in de havengeul als voor de kust van Mariakerke zijn baggerschepen bezig met zand richting het strand te pompen.





"Het gaat in totaal om een half miljoen kubieke meter zand, goed voor een kostprijs van 8 miljoen euro", zegt Steve Timmermans van Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rupsbulldozers verspreiden het zand vervolgens over het strand. "Deze aanbesteding stond al gepland van in november en heeft niets te maken met de klifvorming door de stormen van in januari. Het algemene zandniveau in Oostende was sowieso al te veel gedaald, het ophogen is dus eigenlijk om de dijk te beschermen", aldus Timmermans. De schade aan de Belgische stranden door het stormweer in januari wordt pas in maart geëvalueerd. "Vermoedelijk zal enkel de strook tussen Bredene en Wenduine opgehoogd worden als herstelmaatregel. De andere stranden zijn minder gevoelig aan erosie. De deadline voor het herstel is de volgende winter", besluit Timmermans. De structurele ophogingswerken in Oostende zullen wellicht rond de paasvakantie voorbij zijn. (BBO)





