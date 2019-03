Straffe muzikale avond in De Grote Post met ‘What’s Going On?’ Timmy Van Assche

20 maart 2019

16u44 0 Oostende In cultuurcentrum De Grote Post kan je aanstaande zaterdag terecht voor een zeer sterke muzikale avond met onder meer WWWater en Saul Williams. De Oostendse dj Chase the Nomad mag afsluiten.

Het programma is een samenwerking tussen De Zwerver, Kaap, Arenberg en De Grote Post. “Voor de muzikale avond ‘What’s Going On?’ (een duidelijke knipoog naar het bekende nummer van Marvin Gaye, red.) komen naast Saul Williams nog andere geëngageerde artiesten op het podium. Met muziek als enig wapen tegen oorlog, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, houden ze een simpel pleidooi voor meer menselijkheid.”

Uitgebreid programma

De deuren van De Grote Post openen al om 20 uur, een half uurtje later opent WWWater de avond. Het project van de Gentse zangeres en producer Charlotte Adigéry, met Bolis Pupul (The Germans) en Steve Slingeneyer (ex-Soulwax). Ze brengen technopunk, triphop, hiphop, soul, no wave en minimalistische electronica. Wereldsterren als Neneh Cherry en Young Fathers spraken zich al uit als fan. Daarna is het de beurt aan Susobrino, die afgelopen zomer al op Theater Aan Zee stond. Limurber, producer en instrumentenverzamelaar Bart Vanobbergen komt op de proppen met tal van ‘field recordings’ en andere etnische muziek, die hij mixt met digitale ingrediënten. Het resultaat is een ritmische en energieke soundtrack. In 2018 won Bart de The Champion Sound Beat Battle en werd hij ook genomineerd voor de Red Bull Elektropedia Awards en de Bill-Awards. Saul Williams headliner van de avond. Hij is een van de krachtigste stemmen van de alternatieve hiphop en actief als dichter, schrijver, muzikant, acteur en filmmaker. Als pionier van de ‘slam poetry’ maakte Williams naam met zijn unieke mengvorm van rock, hiphop en ‘spoken word’. Eerder werkte hij werkte samen met onder meer Rick Rubin, Trent Reznor (Nine Inch Nails) en Zack de la Rocha (Rage Against the Machine). Zijn werk wordt gekenmerkt door protest tegen ongelijkheid en onrecht, en voor het hacken van de maatschappelijke, politieke en economische constructies die zulke situaties in stand houden. Een van de beste en meest interessante dj’s van Oostende, Chase the Nomad, mag even voor middernacht afsluiten in het cultuurcafé. Hij is bekend van zijn eigen feest Nomadizm, Copador, Instant Karma en Leffingeleuren. Tickets kosten 16 euro. Info: www.degrotepost.be.