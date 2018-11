Strafblad Jinty Caenepeel wordt nog langer BOETE EN RIJVERBOD NA ONGEVAL VLUCHTMISDRIJF MATHIAS MARIËN

17 november 2018

02u22 0 Oostende Profvoetballer Jinty Caenepeel (22) uit Oostende is voor 3 maanden en 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Hij pleegde begin dit jaar vluchtmisdrijf na een ongeval. Eerder kreeg Caenepeel al een rijverbod voor het rijden onder invloed van cannabis. De voetballer verklaarde dat hij spijt heeft.

Het was met het schaamrood op de wangen dat voetballer Jinty Caenepeel gisterochtend voor de rechter verscheen. Zijn voetbalcarrière zit al even in het slop en nu wordt ook zijn strafblad steeds langer. De feiten waar hij zich voor moest verantwoorden zijn dan ook niet min. De Oostendenaar raakte op 25 maart betrokken bij een ongeval. De twintiger verleende langs de Mariakerkelaan geen voorrang van rechts en knalde op een taxi. Hij stopte, ging een praatje slaan met de gewonde chauffeur en besloot uiteindelijk toch om te vertrekken. Aan de politie verklaarde hij achteraf dat het een paniekreactie was. "Ik had iets gedronken", klonk zijn uitleg. Omdat hij pas uren na het ongeval kon verhoord worden, kon hij geen ademtest meer afleggen. Caenepeel werd dan ook niet vervolgd voor rijden onder invloed.





Cannabis

De jonge vleugelaanvaller is niet aan zijn proefstuk toe. In april 2016 liep hij een veroordeling op voor overdreven snelheid. Daarnaast kreeg hij dit voorjaar drie maanden rijverbod en 1.600 euro boete, beide voor de helft met uitstel, voor het rijden onder invloed van cannabis in Oostende. Daar kwam hij uiteindelijk nog 'goedkoop' weg, aangezien de voetballer volgens het Openbaar Ministerie verslaafd was aan cannabis. Vreemd was dat niet. De Oostendenaar vertrouwde de agenten tijdens de controle toe dat hij al twee jaar lang wekelijks wiet rookte. De politierechter achtte de verslaving uiteindelijk niet bewezen. Caenepeel werd ook nog op 3 juli veroordeeld voor het negeren van een rood verkeerslicht. Tegen die straf tekende hij verzet aan. Caenepeel speelde in het verleden voor AA Gent en Cercle Brugge. In 2015 ging hij naar de Nederlandse club FC Eindhoven. Op 24 juli vorig jaar - enkele weken nadat de politie hem in Oostende betrapte onder invloed van cannabis - tekende hij een contract bij de Rotterdamse eersteklasser Excelsior. Daar wil het ondertussen niet zo goed vlotten. "Sinds het verhaal van de cannabis de kranten haalde, zijn mijn speelminuten ferm gezakt", zegt Caenepeel.





Rijexamens opnieuw

De voetballer wil nu zijn leven beteren. "Ik heb spijt. Natuurlijk besef ik nu dat wegrijden verkeerd was. Maar ik heb de omvang van de schade onderschat", vertelde Jinty Caenepeel zelf. De politierechter veroordeelde hem tot 3.200 euro boete en drie maanden rijverbod voor vluchtmisdrijf. Daarna zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen én moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Voor het ongeval kreeg Caenepeel 400 euro boete en 15 dagen rijverbod opgelegd. "Ik hoop dat ik u de volgende keer niet hier, maar op het scherm of op het veld zie", besloot de rechter.