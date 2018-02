Straathoekwerkers trachten daklozen uit vrieskou te halen 27 februari 2018

Straathoekwerkers van de stad proberen 's avonds en 's nachts daklozen te overtuigen naar de winteropvang van het OCMW te komen. Nu het ook 's nachts stevig doorvriest, werd de capaciteit opgetrokken van 20 naar 34 bedden. "Toch merkten we gisteravond bijvoorbeeld nog twaalf vrije bedden op", laat OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a) weten. "Straathoekwerkers trekken erop uit naar de vaste slaapplaatsen van daklozen en proberen moeilijk bereikbare personen te overtuigen toch naar de opvang te komen." Nancy Vanderostijne, coördinator van het straathoekwerkteam, bevestigt. "We werken al langer goed samen met het OCMW. We proberen een brug te slaan tussen kwetsbare doelgroepen, waaronder dak- en thuislozen, en bestaande diensten. Niet alleen in de winter, ook in de zomer schuimen we de vaste slaapplaatsen af. Maar nu het stevig vriest, doen we een extra ronde met twee medewerkers. We kunnen niet verplichten om mee te komen. Daar kunnen ze uiteenlopende, persoonlijke redenen voor hebben. Misschien vinden ze het er de ene avond te druk en kunnen ze die drukte fysiek niet aan. Willen ze niet meekomen, delen we ook extra dekens of slaapzakken uit." (TVA)