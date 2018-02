Stormloop op tickets Baba Yega 15 februari 2018

Amper een week nadat de komst van Baba Yega in het Kursaal werd aangekondigd, loopt de ticketverkoop als een trein. Bijna de helft van de 2.000 zitjes is al verkocht voor de familiale theatershow 'Alofa'. "De Baba's blijven duidelijk tot de verbeelding spreken", vertelt Pieter De Wulf van eventorganisator Superleuk. "Kinderen, maar ook hun mama en papa voelen zich aangetrokken tot de mysterieuze Baba's en hun knotsgekke dansmoves. Eigenlijk kan je dit het best vergelijken met K3: de kinderen zijn er zot van en dan volgen de ouders ook. Er staat de komende tijd heel wat te gebeuren rond Baba Yega, zoals de film in maart en het album in april. Er worden steeds meer details over de film en album bekendgemaakt en dat wakkert de interesse in de theatershow in het Kursaal natuurlijk aan."





'Alofa' belooft een interactieve en spetterende show te worden, onder meer met ledwall. Baba Yega staat op zaterdag 26 mei op de planken om 14 uur. Tickets kosten 21 tot 38 euro en zijn verkrijgbaar via www.superleuk.be.





(TVA)