Storm richt ook in Oostende pak schade aan 02u43 0 Foto Proot Medewerkers van de Koninklijke Villa duwden, om erger te voorkomen, de wankele terrasmuur om. Oostende Ook in Oostende heeft de storm heel wat schade aangericht. De brandweer kreeg heel wat oproepen binnen.

Door de rukwinden van woensdagavond dreigde een terrasmuur van gezondheidscentrum Koninklijke Villa om te waaien en zo onder meer de keuken, airco, koeling en luchtafvoer te beschadigen. "De wind kwam pal uit het noorden en beukte stevig in op onze terrasmuur", vertelt centrumcoördinator Tom Decraecke. "We belden de brandweer, maar die was te druk bezet. Daarop hebben we beslist om zelf de muur om te duwen en zo véél erger te voorkomen. Gelukkig is het winter en is ons terras gesloten tot april. We lopen hierdoor geen bezoekers mis. Intussen kwam een aannemer bekijken hoe we eventuele waterinsijpeling kunnen voorkomen."





Ook elders in Oostende richtte de storm schade aan. In de Kapucijnenstraat vielen om 17 uur enkele brokstukken van een gebouw. De brandweer kwam de gevel beveiligen en het voetpad afzetten. In de Perronstraat waaide een reclamebord van een stelling. Twee geparkeerde wagens raakten daardoor beschadigd. In de Frans Musinstraat liep een dakkoepel dan weer schade op. (TVA/JHM)