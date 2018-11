Stoete Ostendenoare slaat opnieuw toe op Koningsdag 16 november 2018

15 november is Koningsdag in België en net daarom sloeg de Stoete Ostendenoare gisteren toe. Een zwarte paspop met afgehakte hand lag naast het standbeeld van Leopold II. "Ons koningshuis gaat vandaag vroom naar het Te Deum in Brussel, maar heeft ondertussen nog nooit zijn excuses aangeboden voor de misdaden in Congo van hun voorganger Leopold II. Te Deum voor de monarchie ? Nee liever een requiem voor hun slachtoffers", liet de actiegroep weten. (LBB)