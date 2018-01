Stemgedrag sp.a'ers leidt tot ongenoegen bij Open Vld 24 januari 2018

Het stemgedrag van twee sp.a leden zorgde voor een kleine woordenwisseling tijdens de gemeenteraad maandag. Eerst stemde Yves Miroir tegen zijn eigen meerderheid over het reglement van de Vistrap en ook Keshia Van Gaeveren onthield zich op het voorstel van Sofie Cloet (Groen) om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. De meerderheid stemde tegen dat voorstel uit de oppositie. Daarop stak Bart Tommelein, lijsttrekker voor Open Vld bij de komende verkiezingen zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. "Ik heb me onthouden omdat ik dit een te belangrijk thema vindt. Op lokaal niveau kan je niet zoveel doen, maar ik wou toch tonen dat ik er belang aan hecht", vertelde Keshia Van Gaeveren na de gemeenteraad. De oppositie sprong weliswaar meteen op de demarche. "Hulde aan één Oostends sp.a-gemeenteraadslid die zich niet wou aansluiten bij de stem van haar fractie tegen het voorstel van Groen om Oostende te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Opvallend als je weet welke prominenten in de Oostendse meerderheid zitten", liet Wouter De Vriendt weten op sociale media. (LBB)