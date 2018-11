Stelende poetsvrouw moet bejaarde man 2.750 euro 21 november 2018

02u22 0 Oostende Een poetsvrouw uit Oostende kreeg 6 maanden cel met uitstel en 800 euro boete omdat ze haar overbuurman schaamteloos bestal. Toen de 72-jarige R. zijn vrouw verloor en zelf slechtziend en slecht ter been was, ging hij op zoek naar extra hulp.

De werknemers van Thuiszorghulp konden hem immers niet de hele tijd bijstaan. Zijn overbuurvrouw Marie B., die zelf een gepensioneerd poetsvrouw is, bood hem aan te helpen. Dat deed ze maandenlang tot plots de bankier van de 72-jarige belde. Er waren problemen met zijn rekeningen en ook de automatische rusthuisfactuur van zijn zus kon plots niet meer betaald worden. Want er was geen geld genoeg meer op de rekening. Dat was vreemd aangezien die factuur de enige is die elke maand van de rekening afging. Na het bekijken van camerabeelden in september 2016 bleek dat de poetsvrouw geld had afgehaald van zijn rekening en dat van zijn zus. Telkens verdween een geldbedrag van zo'n 200 a 300 euro. B. werd daarop meteen aan de deur gezet.





Verhuizen

De bejaarde man diende klacht in, maar daarop begon de poetsvrouw hem naar eigen zeggen te bedreigen. Omdat ze rechtover hem woonde, besliste de bejaarde man uit angst uiteindelijk te verhuizen. Hij eiste daarvoor 7.500 euro morele schadevergoeding, en rekende zelf uit dat er van zijn rekening en die van zijn intussen overleden zus 10.310 euro verdwenen was. Dat kon echter niet meer achterhaald worden. B. gaf enkel toe dat ze 2.400 euro pikte. Ze moet dat geld nu terugbetalen, met daarbovenop een morele schadevergoeding van 350 euro. (JHM)