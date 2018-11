Steeds minder West-Vlaamse baby's MOGELIJKE VERKLARING: RELATIEF WEINIG ALLOCHTONE GEZINNEN GUDRUN STEEN EN LEEN BELPAEME

07 november 2018

02u25 6 Oostende Er worden steeds minder kinderen geboren in West-Vlaanderen. In 2017 waren er 10.807 bevallingen in onze provincie: 474 minder dan het jaar voordien. Ans en Lieven uit Woumen tonen dat er ook nog uitzonderingen zijn.

De cijfers zijn afkomstig van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Vorig jaar zijn 10.807 vrouwen bevallen in West-Vlaanderen. Dat zijn 474 bevallingen minder dan het jaar voordien. In 2008 waren er zelfs nog 12.151, ofwel 11 procent minder. De daling in West-Vlaanderen is in 2017 merkbaar groter, maar over een periode van tien jaar is er een vergelijkbare trend met Oost-Vlaanderen en Limburg. Alleen Antwerpen kende slechts een daling van 4,4 procent sinds 2008. De Vlamingen krijgen over het algemeen dus minder kinderen met een gemiddelde van 8 procent. Daar zijn volgens gynaecologe Isabel De Smet van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende meerdere redenen voor. "Veel koppels wachten langer om er aan te beginnen. Ze beseffen dat het een grote impact heeft op hun leven en willen eerst nog wat genieten. Daarnaast willen ze graag eerst een stabiel leven met een goede job en een huis. Verder kiezen koppels er ook voor om minder kinderen ter wereld te brengen", vertelt dokter De Smet.





Ook ziet ze een specifiek verschil met de andere provincies. "In West-Vlaanderen zijn er nog relatief weinig allochtone gezinnen ten opzichte van andere regio's met grote steden. Ik heb hier in Brugge bijvoorbeeld geen enkele patiënt met vijf of zes kinderen, terwijl mijn collega's in andere regio's dat wel hebben. Het gaat dan in veel gevallen om allochtone vrouwen." Ook Kind en Gezin deed al onderzoek naar de trend. "De daling van het aantal vrouwen tussen 30 en 35 jaar vormt een van de verklaringen voor de vermindering van het aantal geboorten in 2017. Wat specifiek is voor West-Vlaanderen is dat de vruchtbaarheid bij de vrouwen met Belgische nationaliteit sterker is afgenomen dan in andere provincies. Vruchtbaarheid verwijst hierbij niet naar de fysiologische capaciteit om zwanger te kunnen worden, maar wel naar het aantal kinderen dat bij de vrouwen geboren wordt", aldus Leen Du Bois van Kind en Gezin.





Minibus

Toch zijn er nog altijd grote gezinnen in onze regio. Ans Delepierre (38) en Lieven Herrewyn (41) uit Woumen bij Diksmuide hebben samen vijf kinderen: Ferieke (13), Zieta (11), Tiede (9) en de 4-jarige tweeling Lobke en Fran. "Ik was vroeger zelf alleen thuis, en Lieven met zes", vertelt Ans. "Samen wilden we vier kinderen, maar mijn vierde zwangerschap resulteerde in een tweeling. We genieten met volle teugen van onze grote bende. Het nadeel is wel dat we geen gewone gezinsauto kunnen gebruiken, maar onze minibus doet goed dienst. Als we ergens aankomen, kijken veel mensen wel verwonderd naar ons grote gezin. Maar dat trekken we ons niet aan."