Steeds minder hondenpoep op speelpleinen MAAR STRIJD GAAT VERDER MET CAMERA'S EN DNA-STALEN LEEN BELPAEME

06 juni 2018

02u39 3 Oostende Er liggen een pak minder hondendrollen op de speelpleintjes en straten dan een jaar geleden. Met dank aan het actieplan van de stad. Maar het blijft een probleem. In september zal de stad mobiele camera's inzetten, en als het echt nodig is worden er DNA-stalen genomen.

Liefst 8.576 hondendrollen werden er van januari tot maart 2017 op de Oostendse pleintjes aangetroffen. In dezelfde periode dit jaar waren er dat al een pak minder: 3. 716. De stad Oostende lanceerde in april 2017 dan ook een uitgebreid actieplan om baasjes te sensibiliseren en af te schrikken. "We hebben onder meer de aanwezigheid van honden op speelpleinen verboden. Enkel op de verharde paden van een speelplein mag je nog wandelen met je hond, maar altijd aan een korte leiband. Op de speelpleinen werd ook een vaste constructie geplaatst, een soort beugel, waaraan de eigenaar zijn hond kan vastmaken. Zoals je ziet bij winkels waar honden moeten buiten wachten", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). De stad plaatste ook extra hondenpoepbuizen, zeker één per speelplein. Er stonden voor april 2017 in totaal al een 80-tal buizen. Ondertussen zijn er al 100 bijgekomen. En er komen nog 50 exemplaren bij. Inwoners kunnen bovendien locaties voorstellen. Via de website en de stadsbalie kunnen mensen ook melding maken van hondenpoep op het openbaar domein. Bewoners hebben dat via de app het voorbije jaar zo'n 100 keer gedaan. "Op zogenaamde hotspots zullen we nog gerichter werken. De plaatsing van zes mobiele camera's werd vorig jaar al aangekondigd, maar de levering liep wat vertraging op. Ze zijn in mei binnengekomen en zullen vanaf september volledig operationeel zijn. We moeten nu nog leren hoe we er mee aan de slag gaan. Je kan immers wel camera's plaatsen, maar er moet ook nog iemand die beelden bekijken en analyseren."





Laatste redmiddel

De stad kondigde vorig jaar ook aan dat er DNA-onderzoek zou ingezet worden tegen overtreders. "Dit luik van het actieplan treedt pas in werking een paar maanden na het uitrollen van het camerasysteem. We zullen tot DNA-onderzoek overgaan als zou blijken dat de camera's herhaling van feiten vaststellen." Er wordt dan een DNA-staal van de hondenpoep genomen zodat de stad weet welk baasje blijft weigeren om de hondenpoep op te ruimen. "Dat is wel een laatste redmiddel. Voorwaarde is ook dat we overtreders kunnen herkennen op de camerabeelden."





Ook de sensibilisering gaat verder. "Hondeneigenaars die de hondenpoep wel opruimen, worden beloond met een hondenpoepzakhouder. Er komen ook nog mobiele sensibiliseringsborden op plaatsen waar veel overlast is."