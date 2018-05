Steeds meer toeristen vinden weg naar Ibis Hotel 25 mei 2018

02u49 0 Oostende Net geen maand geleden opende het 'Ibis Airport Hotel' de deuren. Het hotel in de Kalkaartweg, net over de grens van Oostende met Middelkerke, telt 102 kamers. Die raakten in mei vlotjes geboekt, vertelt een tevreden hotelmanager Bert Degryse.

"Deze maand zaten we elk weekend volledig vol. Algemeen spreken we van een bezettingsgraad van 70 procent." Ook gisteren, toch een doordeweekse donderdag, was het voelbaar druk in de ontbijtzaal. Opvallend: vooral toeristen vinden de weg naar het hotel, en niet zo zeer vliegtuigpassagiers, ook al is het een luchthavenhotel. "80 procent van de bezoekers zijn verblijfstoeristen", beaamt Degryse. "De rest zijn arbeiders, actief in onder meer de haven, en luchthavenpassagiers." Er lopen ook onderhandelingen om een shuttledienst van en naar de luchthaven in te lassen. Het hotel ligt namelijk op 2,5 kilometer van de luchthaven en 's avonds rijden er geen bussen. "We hebben wel een overeenkomst met een lokaal taxibedrijf om reizigers tegen een vaste prijs van 10 euro af te halen of te brengen. We hebben ook een pakket 'park sleep fly', inclusief overnachting, parking aan 7 euro per dag gedurende de vakantie en taxidienst van en naar de luchthaven." Ibis schreef ook 200 bedrijven uit de regio aan om het hotel aan te prijzen voor bezoekende zakenlui. Vandaag is er in het hotel een opendeurdag. (TVA)