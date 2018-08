Start-ups pitchen ideeën bij burgemeester 22 augustus 2018

In het Kursaal van Oostende vindt nog tot morgen 'Start it @KBSEA' plaats, een evenement voor beginnende ondernemers.





"We brengen kruisbestuivingen tot stand tussen start-ups, scale-ups, investeerders, grote bedrijven, en 's lands beste coaches", zegt oprichter Lode Uytterschaut.Zo leggen twaalf start-ups hun idee voor aan burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), Lode Uytterschaut zelf en investeerders Frank Maene, Katrin Geyskens, Bert Van Wassenhove en Koen Schrevers van KBC. "Dankzij deze pitches leren start-ups zich in de markt zetten en ontdekken ze waar de valkuilen kunnen liggen. Tegelijkertijd worden gevestigde bedrijven en investeerders aangemoedigd om rekening te houden met start-ups", aldus Vande Lanotte. "Ook Oostende investeert via het Economisch Huis in beginnende ondernemers. Elk jaar selecteert een jury tien innovatieve bedrijven die een starterspakket krijgen van de stad. Het starterspakket heeft een waarde van 20.000 euro. Het gaat niet altijd om geld, want elke startend bedrijf heeft uiteraard andere noden. Het kan ook gaan om kantoorruimte of advies. De selectie van de start-ups is streng en wordt begeleid door een netwerk van deskundigen via onder meer universiteiten en hogescholen", besluit burgemeester Vande Lanotte. (TVA)