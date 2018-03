Standbeeld eert 'Jack' in Eerste Wereldoorlog 13 maart 2018

In het Leopoldpark staat sinds kort een nieuw standbeeld ter ere van de jack russel terriër, vaak simpelweg 'Jack' genoemd. Deze speurhond werd in de Eerste Wereldoorlog vooral door de Engelse infanterie ingezet op het front nabij Ieper. Honden waren tijdens WOI geregeld te zien rond de loopgraven. Ze werden ook ingezet om berichten over te brengen, maar ook om na bestormingen het slagveld op te gaan en identiteitsplaatjes van gesneuvelde soldaten op te halen. Daar komt ook het woord 'dog tags' vandaan. Het beeld in het Oostendse park, langs de Karel Janssenslaan, wordt geflankeerd door nog vier andere honden, waaronder ook een kleine bulldog. Ook die hond is een typisch Brits symbool. "Het beeld komt er tijdelijk en naar aanleiding van kunstevenement Beaufort", vertelt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). "De maker is wereldvermaard Antwerps kunstenaar Guillaume Bijl. Het beeld heet 'Sorry' en de betekenis ligt veel dieper dan louter een eerbetoon." (TVA)