Stal ex-cursist materiaal van VDAB in Vismijn? 14 februari 2018

02u35 0 Oostende De VDAB, die opleidingen geeft in de vismijn van Oostende, eist zo'n 15.000 euro terug van een ex-cursist en zijn stiefzoon die ze verdenken van diefstal van heel wat materiaal en de heling ervan.

Die ex-cursist is de 49-jarige Dirk D., een goed gekende man in de rechtbank die al eerdere oplichtingen, btw-ontduiking en diefstal op zijn palmares heeft. Begin januari 2016 zou hij een opleiding genoten hebben bij de VDAB in de vismijn. Op 20 januari, kort na zijn laatste lesdag, stelde P.V. vast dat er heel wat materiaal verdwenen was. "Het ging om grote stukken, zoals een vacuümtoestel, een fileertafel, een ontvelmachine en heel wat inox tafels en kasten", sprak de advocaat van de VDAB. "Maar dat was niet het enige. Sommige toestellen waren ook verplaatst en nog andere waren vervangen door oubollige, versleten en totale nutteloze toestellen. Het viel zeker op. De getuigen waren duidelijk: Dirk D. stal de goederen en stalde ze dan bij zijn stiefzoon om verder te verkopen." De VDAB eist zo'n 15.000 euro, het openbaar ministerie wil voor beide mannen een effectieve celstraf. Maar Dirk D. wast zijn handen in onschuld. "Er is geen enkel bewijs tegen mij. Men beschuldigt mij op basis van mijn strafblad en omdat die twee zogenaamde getuigen persoonlijke problemen met mij hebben." Ook zijn stiefzoon Bjorn C., die minstens het vacuümtoestel zou geheeld hebben in zijn danscafé in Torhout, wil de vrijspraak. De zaak gaat op 15 februari verder. (JHM)