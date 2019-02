Stakingspiket aan Oesterbank: “Verdoken slavenarbeid!” Bart Boterman

13 februari 2019

13u57 0 Oostende Ook bij de beschutte werkplaats Oesterbank vzw in de Vaartblekersstraat in Oostende werd afgelopen morgen een stakingspiket opgetrokken. Ongeveer 75 van de 460 werknemers legden het werk neer naar aanleiding van de nationale stakingsdag. “De Oesterbank is gewoonweg verdoken slavenarbeid”, stelde ABVV-vakbondsafgevaardigde en werkneemster Carla Willaert.

Zowel leden van de socialistische vakbond ABVV als de christelijke tegenhanger ACV legden het werk neer, hoewel enkel ABVV voor een stakingspiket zorgde. Een delegatie van de Partij Van De Arbeid (PVDA) kwam de stakers een hart onder de riem steken met pamfletten “We leggen het werk neer omdat we een betere verloning willen. Als werknemer van de Oesterbank lijkt het alsof we blij moeten zijn dat er werk is voor ons. Maar eigenlijk is dit gewoonweg verdoken slavenarbeid. Werken aan tien euro per uur is onmenselijk. Ik roep de sociale partners op eindelijk paal en perk aan te stellen aan deze slechte arbeidsvoorwaarden”, sprak vakbondsafgevaardigde Carla Willaert.

Directeur van de Oesterbank Luc Rosseel vindt dat de beschuldigingen van verdoken slavenarbeid gebaseerd zijn op onwaarheden. “Dit is een zeer straffe uitspraak. De minimumlonen zijn vastgelegd in het paritair comité en bovendien liggen de lonen die wij uitkeren hoger dan dat minimum. Ik raad de vakbonden aan om CAO’s (collectieve arbeidsovereenkomsten, red.) eens na te lezen”, aldus directeur Luc Rosseel. Volgens hem heeft de staking niet een al te grote impact op de nijverheid in de Oesterbank. “We zijn een toeleveringsbedrijf voor multinationals waar in de meeste gevallen ook gestaakt wordt”, duidt Rosseel nog.