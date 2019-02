Staking laat zich voelen in Oostende Leen Belpaeme

13 februari 2019

09u23 0 Oostende De staking laat zich op verschillende vlakken voelen in Oostende. Zo rijden er amper bussen uit en slechts 1 kusttram in elke richting. Op vlak van treinen gaat het iets beter en waren er tijdens de ochtendspits meerdere treinen.

Toch stonden was het voor tientallen reizigers afwachten of ze op hun bestemming zouden geraken. Paco Hulpiau kwam rond 8 uur naar het station in de hoop naar Brugge te geraken. “Er werd aangekondigd dat de helft van de treinen rijden. Ik moet pas vanmiddag les geven aan de hogeschool, dus ik hoop tegen dan in Brugge te geraken. We hebben bewust maar 1 auto en mijn vrouw had die nodig voor de kinderen dus heb ik niet echt een alternatief.” Hij vindt de staking vervelend, maar heeft wel begrip voor de stakers. “Het is alleen jammer dat mensen die bewust kiezen om geen tweede auto te nemen voor het milieu altijd getroffen worden.” En voor vanavond. “Dan zie ik wel of ik ook thuis geraak”, lacht Paco.

Ook in het station is een piket aanwezig van acod spoor. Ze hebben een duidelijke reden om te staken. “Er is de laatste jaren veel bespaard, ook bij de NMBS hebben we dat goed gevoeld. Er is nog altijd een groot begrotingstekort en wij vragen ons dan ook af waar dat geld naartoe is. we willen ook een nieuw CAO. De barema’s dateren nog van 1992. Het leven is ondertussen al een stuk duurder geworden. Ondertussen worden de rijken rijker en wij krijgen de kruimels”, vertelt Bjorn.

Er staan ook verschillende piketten bij bedrijven.