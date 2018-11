Staking bij Vesuvius na ontslag van twee werknemers 08 november 2018

02u21 1 Oostende Bij metaalverwerkingsbedrijf Vesuvius in de Zandvoordestraat in Oostende hebben gisteren de ongeveer honderd werknemers gezamenlijk het werk neergelegd.

De reden van de staking is de onvrede over het abrupte ontslag van twee werknemers. "De werknemers hadden een luide woordenwisseling met elkaar en werden prompt allebei ontslagen. De collega's vinden de sanctie die de twee werd opgelegd disproportioneel en te streng", zegt Sandra Lamote van vakbond ACV. Het was eigenlijk al de nachtploeg die dinsdagavond het werk neerlegde. Gisteren volgden de andere ploegen. "De werknemers eisen een signaal van de directie", aldus Lamote. De actie wordt ook gesteund door vakbonden ABVV en ACVLB. Er was gisterenavond overleg tussen directie en vakbonden, maar het is niet duidelijk wanneer het personeel opnieuw aan de slag gaat. (BBO)