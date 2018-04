Staking bij bpost houdt aan, vandaag mogelijk geen krant 05 april 2018

02u43 0 Oostende De staking bij bpost in Oostende houdt aan. Net zoals dinsdag legde het merendeel van het personeel gisteren het werk neer en belandde bijzonder weinig post in de brievenbussen. Vandaag komt mogelijk ook de krantenbedeling in de hele regio in het gedrang.

"Zo'n 70 van de 105 personeelsleden gingen opnieuw niet aan de slag en vertrokken naar huis. Ze vinden de voorstellen van het regiomanagement onvoldoende. Men belooft individuele gesprekken en op basis daarvan een bijsturing van het werkschema, maar de personeelsleden willen garanties. Voor hen moeten er minstens drie plaatsen bijkomen in de reguliere postbedeling. Zo'n dertig postbodes moeten al maandenlang uren overwerken, omdat ze de post niet binnen de werkuren verdeeld krijgen. Het management houdt evenwel voet bij stuk", zegt vertegenwoordiger Luc Tegethoff van de vakbond VSOA.





Gisteren belandden de kranten wel nog in de bussen en werd ook nog een deel van de reguliere post afgeleverd door de werkwilligen. "Maar op donderdag zullen ook de verdelers van kranten tussen de distributiecentra meestaken. Dat betekent dat bpost mogelijk in de hele kustregio geen kranten zal verdelen. Het gaat onder meer om de regio rond Oostende, Veurne, Brugge en Beernem", vertelt Luc Tegethoff.





Directie komt

"Wij vinden het ook spijtig dat het zo moet lopen, maar de personeelsleden zien geen andere oplossing meer. Ze willen een gesprek met het nationale management van bpost, aangezien de regionale onderhandelingen op niets uitdraaien", aldus Tegethoff. Barbara Van Speybrouck, de woordvoerster van bpost, bevestigt dat verscheidene leden van de directie vandaag naar Oostende afzakken om het personeel toe te spreken. Of dat de gemoederen kan bedaren, is niet zeker. Volgens de woordvoerster zou er vandaag wel krantenbedeling zijn, in tegenstelling tot wat de vakbond stelt. (BBO)