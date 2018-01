Staking bij Aviapartner op nippertje afgeblazen TUI FLY LAST (ONNODIG) BUSSEN IN OM REIZIGERS NAAR BRUSSEL TE VOEREN TIMMY VAN ASSCHE

02u44 0 Timmy Van Assche Reizigers, zoals Natascha Sougnie en Ronny Slembrouck, werden naar Zaventem gevoerd met bussen. Dat bleek achteraf toch niet nodig. Oostende TUI fly moest gisteren bussen inlassen om reizigers van de Oostendse luchthaven naar Zaventem te brengen. De luchtvaartmaatschappij speelde op zeker, nadat bij bagageafhandelaar Aviapartner een staking werd aangekondigd. Maar die werd op het laatste moment afgeblazen. "Deze hele operatie had vermeden kunnen worden", zucht TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Gisterochtend kregen ruim honderd reizigers een verrassend sms'je van TUI fly. Hun vlucht naar Almeria en Malaga van 14 uur zou niet vanuit Oostende opstijgen. "Beste reiziger, door een staking op de luchthaven in Oostende, is vlucht TB2835 uitgeweken naar de luchthaven van Brussel. We voorzien vervoer naar de luchthaven van vertrek", klonk het bericht.





Omstreeks 10 uur vertrokken dan ook verschillende bussen van aan de Oostendse terminal richting Zaventem. "We hebben snel onze spullen bij mekaar geraapt en sprongen de wagen in. We hadden geen tijd meer om thuis een potje koffie te drinken of onze tanden te poetsen", zuchten Ronny Slembrouck en Natascha Sougnie uit Nieuwpoort. "We vlogen al zeker acht keer vanuit Oostende: het is makkelijk en dichtbij. Maar dit is de eerste keer dat er gestaakt wordt (Dat werd op dat moment nog gecommuniceerd, red.). Vervelend dat we nu eerst nog een goed uur op de bus moeten zitten."





Andere reizigers maakten zich op sociale media al zorgen over hun vlucht van de komende dagen. Maar de verrassing is compleet wanneer blijkt dat er helemaal geen staking gaande is bij Aviapartner.





Vermijdbaar

De perikelen bij bagageafhandelaar Aviapartner slepen al een tijdje aan. Sinds 2014 daalde het personeelsbestand van tachtig naar twintig. Halfweg december diende het ACV een stakingsaanzegging in. Ze klagen het personeelstekort en het verouderd materiaal aan. Tot eind december was er een afkoelingsperiode. Afgelopen weekend bevestigde de directie van Aviapartner dat er een staking zou zijn. "Pas op 1 januari stuurde de bedrijfstop een brief met bemoedigende antwoorden op onze eisen. Zo krijgen drie deeltijdse arbeiders een voltijds contract en vier interimkrachten een contract van bepaalde duur. Ook de uurregeling voor de bedienden wordt aangepast. Onze militanten vonden dit een positief signaal en besloten, na overleg, om dan toch niet te staken. Voorlopig althans, want verdere acties blijven mogelijk. We wachten nog op extra uitleg", zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV.





Slechte communicatie

Bij TUI fly kunnen ze met de onduidelijkheid niet lachen. "De staking hing in de lucht en was zeer concreet, waarop wij besloten het zekere voor het onzekere te nemen", stelt Piet Demeyere van TUI fly. "We namen tijdig een beslissing om de reis van de passagiers niet in het gedrang te laten komen. Beter de mensen naar Zaventem te voeren en dat ze alsnog op reis kunnen, dan dat hun vakantie in het water valt. Maar deze hele verhuisoperatie had absoluut vermeden kunnen worden. Dit is niet leuk voor de reizigers noch voor onze medewerkers. Op het moment dat de reizigers hun sms ontvingen, was er geen zekerheid over hun vertrek vanuit Oostende."





Het luchthavenbestuur is niet opgezet met de situatie en communicatie vanuit Aviapartner en pleit voor overleg. De directie van Aviapartner was niet bereikbaar voor commentaar.