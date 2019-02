Stakers zamelen geld in voor collega met verkoop braadworsten en drankjes Timmy Van Assche

13 februari 2019

14u46 0 Oostende Ook bij enkele grote bedrijven, zoals Daikin Europe en Mainfreight in de Zandvoordestraat, legden arbeiders en bedienden het werk neer. De hinder die piketten met zich meebrachten, bleef al bij al beperkt.

Zo kwamen tientallen werknemers samen aan de ingang van de bedrijfsgebouwen. Veel hinder veroorzaakten die niet. Maar werkwilligen werden de toegang met de wagen ontzegd, waardoor de parkeerplaatsen buiten de bedrijventerreinen al gauw volzet waren. “Zo’n tachtig procent van arbeiders was bereid mee te staken”, zegt hoofdafgevaardigde van het ABVV Caroline Segers. “Bij de bedienden lag het aantal wat lager. Toch zijn we tevreden over de deelname aan de staking.” De actievoerders vragen meer sociale maatregelen en meer koopkracht.

Benefiet

Maar bij Daikin koppelden ze nog een actie voor het goede doel aan de staking. “Een collega van ons uit Bekegem werd getroffen door een woningbrand. Om voor hem wat geld in het laatje te brengen, verkopen we braadworsten en drank. Zo bieden we zelfs pakketten aan van 5 euro, worst en ‘teusje’ inbegrepen”, besluit Caroline Segers.