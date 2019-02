Stadsrandbos straks opnieuw beetje groter: boomplantactie op 24 februari Leen Belpaeme

01 februari 2019

10u03 0

De Volkscoöperatieve Buitengoed organiseert opnieuw een boomplantactie in het Stadsrandbos. Op zondag 24 februari wordt het bos weer wat groter. Er wordt drie hectare nieuw bos aangeplant, goed voor 10.000 bomen. De plantgaten zijn vooraf geboord en alle planters, groot en klein, worden bedankt met een warme dranken een versnapering. De plantplaats is een grasland in Zandvoorde langs de Grintweg ter hoogte van het crematorium in aanbouw,. De plantakker is drie hectare. Er wordtzomereik, zwarte els, winterlinde, vuilboompje en hazelaar aangeplant. De bosrand bestaat uit meidoorn, sleedoorn, gelderse roos en mispel. De Oostendse basisscholen tonen alvast het goede voorbeeld. Zij komen helpen planten in de week van 17 tot 21 februari. Iedereen is welkom om te komen helpen tussen 13.30 en 17 uur.

