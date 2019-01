Stadspersoneel krijgt fietslichtjes en streepje poëzie op Gedichtendag Timmy Van Assche

31 januari 2019

13u41 0

Gedichtendag gaat ook in Oostende niet onopgemerkt voorbij. Zo kreeg het stadspersoneel een set fietslichtjes cadeau, begeleid door een gedicht. “Poëzie heeft het dezer dagen niet makkelijk. Maar we willen deze mooie literatuurvorm onder de aandacht brengen”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “En we bevinden ons in de donkerste tijd van het jaar. Dan zijn fietslichtjes een welgekomen accessoire.” De voorbije jaren werden zo ook fietszadelhoezen en bladwijzers uitgedeeld. Het gedicht dat dit jaar centraal stond, was ‘Of hoe dat heet’ van Hans Andreus:

Gelukkig dat

het licht bestaat

en dat het met me

doet en praat

en dat ik weet dat

ik er ver vandaan

kom, van het licht

of hoe dat heet.