Stadslijst: "Vaag en nietszeggend akkoord" 22 november 2018

02u24 0 Oostende De Stadslijst heeft gisteren meteen gereageerd. John Crombez en Jeroen Soete lieten weten dat het akkoord te vaag en nietszeggend is.

"Als er al iets concreet wordt gemaakt, is het niet eens bestemd voor de inwoners van Oostende. Een paar voorbeelden: grote bedrijven zullen minder betalen, ook tweede verblijvers zullen minder betalen... en de Oostendenaar krijgt een mascotte." De Stadslijst haalt vooral uit naar Groen. "De belangrijke thema's die wij met Groen besproken hebben, gebaseerd op hun programma, vinden wij nauwelijks in het akkoord terug. Zoals de bouwstop voor appartementen, de toetreding tot de statiegeldalliantie, of de halvering van de prijs voor kinderopvang, om er maar een paar te noemen." (LBB)