Stadsbestuur voert volksraadpleging stilletjes af 02u39 0 Oostende Er komt geen volksraadpleging meer als slot van 'Kom uit je schelp'. Die beslissing werd genomen uit tijdsgebrek, maar werd nooit gecommuniceerd aan het publiek. "We hebben wel zestien ideeën uit het stadslab meegenomen in het budget voor 2018", reageert burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).

Begin oktober kreeg elke Oostendenaar een enquête in de bus in het kader van 'Kom uit je schelp'. Liefst 13.000 Oostendenaars vulden de enquête in. De stad beloofde aan de slag te gaan met de resultaten. Om de zoveel weken werd hier en daar een actieplan voorgesteld. Er kwam een online ideeënplatform en stadslabs waarbij gewerkt werd rond concrete projecten. Het eind van het traject had een unieke volksraadpleging moeten zijn. Maar dat werd in alle stilte afgevoerd, hoewel het nog altijd terug te vinden is op de website. Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) niets om je zorgen over te maken. "In plaats van de mensen te laten kiezen uit enkele projecten, hebben we zestien ideeën meegenomen in het budget voor 2018", zegt de burgervader.





Tijdsgebrek

"De volksraadpleging komt er niet wegens tijdsgebrek. Het duurde allemaal iets langer dan gepland. We zijn intussen in de sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen en we vonden het beter om van de organisatie af te zien." Het is wel opvallend dat het einde van de actie nu zo stilletjes wordt afgevoerd terwijl elke ontwikkeling eerder uitvoerig werd belicht. "We hebben gemerkt dat de volksraadpleging niet leeft bij de mensen", reageert burgemeester Vande Lanotte nog. (LBB)