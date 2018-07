Stadsbestuur plooit voor zigeuners ROMA MOGEN VAN BURGEMEESTER TOT ZONDAG BLIJVEN BART BOTERMAN

25 juli 2018

02u45 0 Oostende De 500 Romazigeuners die zondagavond neerstreken op een weiland in de Rolbaanstraat in Oostende krijgen langer de toestemming om er te blijven. Het stadsbestuur gaf hen eerst drie dagen de tijd om te vertrekken, maar kwam terug op die beslissing. "Ze vertrekken zondag 29 juli, een week vroeger dan ze zelf planden", zegt waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a). De oppositie wil dat hij het kamp ontruimt.

Toen afgelopen zondagavond een karavaan van een honderdtal woonwagens stond aan te schuiven aan het weiland bij de luchthaven, probeerde de politie hen tegen te houden door combi's dwars over de Rolbaanstraat te parkeren. Maar op dat moment stonden al een vijftigtal woonwagens op het weiland geparkeerd en was er voor de aanwezige patrouilles geen beginnen aan. Waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a) gaf de zigeuners drie dagen de tijd om te vertrekken. Deden ze dat niet, dan zou de politie ingrijpen. Intussen plaatste de stad afvalcontainers en sanitaire voorzieningen om de buurt proper te houden.





Tent

Maar de zigeuners, protestantse christenen, gaven niet meteen de indruk te willen vertrekken. Integendeel, maandagavond plaatsten ze een grote tent om er op woensdag- en zaterdagavond een religieus feest te vieren. De politie ging vaak in overleg, maar Vandecasteele kwam noodgedwongen terug op zijn eerdere beslissing. Vragen over het zigeunerkamp wil de waarnemend burgemeester niet beantwoorden. Hij verwijst naar een persbericht.





"De afspraak is dat ze op zondag 29 juli, na de mis, dit privéterrein verlaten en vertrekken richting Frankrijk. Door tussenkomst van de Lokale Politie Oostende zullen de zigeuners een week vroeger dan door henzelf gepland vertrekken. Hun verzamelplek in Frankrijk brengen ze vroeger in gereedheid", klinkt het summier. In verkiezingstijden komt een groep Romazigeuners best ongelegen.





Onverantwoord

Dat oppositie hakt erop in. "Er is geen enkele reden waarom deze mensen boven de wet mogen staan. Als verenigingen ergens willen kamperen, moeten ze dat maanden op voorhand aanvragen. Zigeuners kennelijk niet", reageert Manu Beuselinck van N-VA. "Het wordt bovendien overal verboden om vuur te maken tijdens de droogte, maar hier laat het stadsbestuur dat toe. Dit is onverantwoord, zeker in een industriezone en naast de luchthaven", zegt partijgenote Charlotte Verkeyn. "We roepen de burgemeester op om dringend een einde te maken aan deze toestand en het kamp te laten ontruimen", aldus Beuselinck.





Maar een vertrek is pas voor zondag gepland, als alles volgens de afspraak verloopt tenminste.