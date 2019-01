Stadsbestuur eert overleden topwiskundige Jean Bourgain door park naar hem te noemen Timmy Van Assche

15 januari 2019

12u32 0 Oostende Op voorstel van eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA) heeft het Oostendse stadsbestuur de procedure opgestart om het Vogelzangpark te hernoemen naar de wiskundige en professor Jean Bourgain, die op 22 december 2018 overleed.

Het Vogelzangpark is omring door de Frère Orbanstraat, Parklaan en Ooievaarslaan. Onder meer het Ensorinstituut grenst aan de groene zone. “Jean Bourgain was een wereldvermaarde wiskundige”, vertelt Björn Anseeuw. “Hij werd geboren in Oostende op 28 februari 1954 en voltooide zijn humaniora in het Koninklijk Atheneum, in het hartje van de stad. Op z’n 23ste werd hij doctor in de wiskunde en in 1981 werd hij professor aan de Vrije Universiteit Brussel.” Bourgain was ook professor aan tal van buitenlandse universiteiten. Sinds 1994 was hij zelfs één van de acht vaste leden van de School of Mathematics van het Institute for Advanced Study in Princeton in de Verenigde Staten. Bourgain kreeg voor zijn baanbrekend werk ook de titel van baron. “Als stad moeten we trots zijn op een stadsgenoot met deze uitzonderlijke verdiensten. Dit eerbetoon is niet meer dan gepast. Het Vogelzangpark is niet toevallig gekozen, gezien er een school dichtbij is. Professor Bourgain kan zo ook een rolmodel zijn voor jonge Oostendenaars die willen excelleren in hun vak. Dat Bourgain de aandacht schuwde - hij was verre van een showman - siert hem”, zegt Anseeuw. “Geloof het of niet, maar ik ben een liefhebber van wiskunde. Ik maakte er dan ook een punt van om vanaf ik schepen zou worden deze naamswijziging zo snel mogelijk door te voeren.”

“Duidelijk statement”

Oostendenaar Dirk Huylebrouck, professor en docent wiskunde, schreef in 2013 een hoofdstuk over de wiskundige in zijn boek ‘België + Wiskunde’. Hij pleitte vele jaren terug al voor om Bourgain te eren met een standbeeld of straatnaam. “Dat Jean Bourgain een park naar zich genoemd krijgt, is werkelijk fantastisch. (lacht) Ja, ik ben enigszins in extase. Dit is niet alleen een mooi gebaar, maar ook een duidelijk statement. Ik ga nu niet zeggen dat jongeren plots allemaal voor het vak wiskunde zullen kiezen, maar toch. Niemand kan er iets op tegen hebben om het park naar een wiskundige te noemen. Een politicus heeft bijvoorbeeld altijd voor- en tegenstanders. (grapt) Maar wiskunde bindt mensen, net omdat de meeste er afkerig van zijn. Ik besef ook wel dat het moeilijker lag om Bourgain een straat toe te dichten wanneer hij nog leefde. Ik denk ook dat dit wettelijk niet mag. Nu, misschien kan het park dan ook een echt wiskundepark worden, met bijvoorbeeld de tijdelijke of permanente tentoonstelling van wiskundige objecten? Het was ook mooi geweest mocht het park gewoon de naam Bourgainpark krijgen. Zo wordt ook zijn vader geëerd, die als arts na de Tweede Wereldoorlog veel inwoners gratis heeft geholpen.”

