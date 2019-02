Stadion KV Oostende het decor van unieke loopwedstrijd voor goede doel Timmy Van Assche

21 februari 2019

18u43 0 Oostende Op maandag 22 april vindt de eerste editie plaats van de ‘KVO Etixx Run’. Je kan je nu al inschrijven. De opbrengst gaat naar het AZ Damiaan.

Het loopevenement is een zogenaamde ‘stadion run’ door de Versluys Arena, thuishaven van voetbalclub KV Oostende. Deelnemers lopen er zelfs samen met de spelers van KVO. Er staan drie waves of startmomenten gepland - om 13, 14 en 15 uur. Om 16 uur is er een afsluitende party. Het parcours is twee kilometer lang en wordt per wave maximum drie keer afgelegd. Zo kom je als deelnemer op mooie locaties in het stadion, die anders niet toegankelijk zijn.

Goede doel

Inschrijven kan nu voor 10 euro via www.versluysarenaevents.be. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel, namelijk het ziekenhuis AZ Damiaan. “Een ziekenhuisopname voor kinderen erg ingrijpend zijn en gaat vaak gepaard met pijnlijke, maar noodzakelijke medische handelingen”, laten de organisatoren weten. Het Damiaan wil in de toekomst zorgen voor kindvriendelijk visueel beeld en materiaal, zodat het kind afgeleid wordt van de pijnervaring. “Zo zal de ziekenhuisopname op een zo aangenaam mogelijke manier worden beleefd.” De opbrengst van onze KVO Etixx-run gaat dan ook integraal naar dit project.