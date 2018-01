Stad zorgt voor extra verlichting op fietspad Nieuwe Koers 02u48 0

Het Fietspad Nieuwe Koers, dat een veilige verbinding moet vormen tussen de Prins Roselaan, KA 'Pegasus', de Steensedijk en de Torhoutsesteenweg, is bijna af. De laatste 50 meter lieten op zich wachten door een geschil tussen de stad en de eigenaar van de gronden naast Dreambaby.





Het fietspad is nu bijna afgewerkt, maar door de regen liepen de werken vertraging op.





Ondertussen is de situatie ter plaatse niet altijd even duidelijk. Op sociale media doken al foto's op van auto's die op het fietspad parkeren. Er wordt nog extra geïnvesteerd in veiligheid.





Er komt onder meer nog extra verlichting op het pad. "We plaatsen lage lichtarmaturen ter hoogte van de huizenrijen zodat de bewoners geen last ondervinden van de extra verlichting. Op andere plaatsen komen er hogere palen. De lichten zullen ook gedempt worden tussen middernacht en vijf uur 's morgens", zegt schepen Jean Vandecasteele (sp.a) (LBB)