Stad zoekt private investeerder voor parkeergarage 02 maart 2018

Het schepencollege van Oostende laat een bestek opmaken om een parkeergarage te bouwen onder de huidige parking aan de Verenigde Natiënlaan. Eind december werd al een oproep gelanceerd om te kijken of er geïnteresseerden waren om de parkeergarage zelf te bouwen en daarop kwam één antwoord. "We wilden in december vooral eens nagaan of er interesse was voordat we een bestek laten opmaken. We hebben de oproep gelanceerd toen bleek dat de Strandparking zal verdwijnen door de komst van de ferryverbinding. Het kost geld om zo'n studie te bestellen, maar nu weten we dat er interesse is. De markt zal nu bevraagd worden en iedereen krijgt voldoende tijd om een dossier in te dienen. Er moet daarnaast ook nog een principeakkoord afgesloten worden met het Agentschap Wegen en Verkeer", zegt schepen Jean Vandecasteele (sp.a) nog. Werner Verbiest van N-VA wilde een stand van zaken omdat er in december heel weinig tijd was om op de oorspronkelijk oproep in te gaan. (LBB)