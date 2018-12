Stad zoekt kandidaten voor strandbar in Mariakerke Leen Belpaeme

03 december 2018

15u34 3 Oostende De Oostendse strandbars waren de afgelopen zomermaanden een voltreffer. De Blue Buddha Beachclub, Polé Polé Beach, Q Beach en Bondi Beach lokten heel wat volk. Het Oostendse stadsbestuur wil dit concept nu ook naar Mariakerke brengen.

De stad Oostende stelt een locatie ter beschikking op het strand ter hoogte van de Diksmuidestraat. Het stadsbestuur lanceert een oproep naar geïnteresseerden. Voor toekomstige uitbaters gelden dezelfde voorwaarden als voor uitbaters van beachbars in het centrum. Er moet naast een tijdelijk terras ook een EHBO-post zijn, net zoals sanitaire voorzieningen en een toeristisch infopunt. De bar mag open zijn tussen 10 en 24 uur gedurende maximaal 120 dagen. In die 120 dagen zitten de maanden juli en augustus vervat, net als de periode voor de opbouw en afbraak van de constructies. De vergunningsprijs bedraagt 5.000 euro, exclusief de kosten. Kandidaten kunnen hun volledig, gedetailleerd en gedocumenteerd dossier indienen vóór 17 december bij de dienst bestuurszaken of via bestuurszaken@oostende.be.