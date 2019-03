Stad zet eerste stap om parkeerbeleid in eigen handen te nemen Leen Belpaeme

15 maart 2019

Vanaf 1 april verdwijnen de slagbomen van het bovengrondse deel van de Zeeparking in de Leopold II laan. De stad Oostende zet daarmee een eerste stap om het parkeerbeleid in eigen handen te nemen. Vanaf 1 juli komen er dan parkeermeters. De stad wil expertise opbouwen om een eigen parkeerbedrijf op te richten. Vanaf 2022 loopt ook het contract voor het openbaar domein af. "We willen af van die langlopende contracten. We kunnen op die manier niet inspelen op veranderende tendensen in de mobiliteit in je stad", zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA)

De concessie voor het bovengrondse deel van de Zeeparking loopt af op 1 april en de stad heeft het contract met parkeerbedrijf Indigo niet verlengd. De stad zal in afwachting van de komst van parkeermeters de parkeerplaatsen gratis openstellen. “Het wordt een blauwe zone waar je twee uur gratis mag parkeren. We willen er, voor de overbruggingsperiode, een rotatieparking van maken waarbij iedereen die kort komt winkelen in de stad gratis kan parkeren. In de korte tijd dat we bezig zijn als bestuur was het niet mogelijk om al tegen 1 april parkeermeters te bestellen. Daarom deze overgangsmaatregel. Vanaf 1 juli is deze zone dan betalend met parkeermeters. Het tarief is nog niet vastgelegd, maar zal zeker niet hoger zijn dan het geval was.” De opbrengst van de parking wordt geïnvesteerd in het parkeerbeleid.

“Tegen 2022 willen we een nieuwe randparking met lage tarieven aan de rand van het Maria-Hendrikapark. We zullen deze werken in eigen beheer doen. Er waren in de vorige legislatuur bestekken uitgeschreven, maar het zou vooral veel geld kosten om de parking te laten bouwen zonder dat we er opbrengsten uit hadden. Er zijn ook plannen voor een ondergrondse parking aan de Verenigde Natieslaan. Ik zal hierover nog niet veel uitleg geven omdat er nog veel zaken moeten bekeken worden naar grootte toe.”

Parkeerbedrijf Indigo staat nog tot 2022 in voor het beheer van de parkeerplaatsen op de openbare weg in Oostende. Als de concessie afloopt is de kans groot dat de stad het contract niet verlengt. In tussentijd wil de stad ervaring opdoen op de Zeeparking voor een eigen parkeerbedrijf. “Een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid is broodnodig en daar starten we nu al mee. Via de Zeeparking kunnen we de nodige inzichten verwerven in het gebruik van de parking in onze stad en de verkeersstromen die daarmee gepaard gaan. We laten ons ondermeer bijstaan door een externe adviseur die het parkeerbeleid 20 jaar heeft uitgebouwd in Gent. In het bestuursakkoord hadden we al opgenomen dat we een eigen parkeerbedrijf willen oprichten. We zullen in eerste instantie doen in de schoot van het autonoom gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid.”