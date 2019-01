Stad wil snelle restauratie Koninklijke Gaanderijen en gaat rond tafel zitten met huurder Thermae Palace Hotel Leen Belpaeme

16u31 0 Oostende Nadat de Vlaamse Regering eerder al de stekker uit de Thermenprocedure trok, heeft nu ook het Oostendse stadsbestuur beslist om hetzelfde te doen. Zo kan een nieuwe start worden genomen. De eerste uitdaging voor het stadsbestuur zijn de Koninklijke Gaanderijen. De stad wil de werken zo snel mogelijk opstarten.

Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn dringend aan renovatie toe. Het gebouw, één van de uithangborden van de stad, verkeert in een erbarmelijke staat. In de voorbije legislatuur werd al een procedure opgestart om de peperdure renovatie uit te werken, maar die zogenaamde Eau- Telprocedure had niet het verhoopte resultaat. Het schepencollege en de Vlaamse regering gingen daarbij op zoek naar een private partner om het hotel te kopen, uit te baten en te renoveren. Er waren drie kandidaten, maar de zoektocht naar een geschikt dossier draaide uit op een sisser. Het dossier komt nu in handen van schepen Björn Anseeuw (N-VA). Hij wil zo snel mogelijk schot in de zaak krijgen. “We willen met het stadsbestuur snel een nieuwe start nemen. Dat betekent dat we in de eerste plaats gesprekken opstarten met de Vlaamse overheid en de huidige huurder, Restotel n.v (van Mark Vanmoerkerke, nvdr). Voor de Gaanderijen is er geen tijd meer te verliezen en gaf ik al opdracht om het renovatiedossier onmiddellijk op te starten. Dit dossier is voor mij een absolute prioriteit. Er is dringend actie nodig. De Gaanderijen worden al anderhalf jaar gestut en zijn in erbarmelijke staat. Er is echt geen tijd meer te verliezen. De eerste van drie fasen ligt nu op de tekentafel bij de architect. Die werken zelf willen we, na akkoord van Erfgoed Vlaanderen, zo snel mogelijk opstarten. Het is daarbij de bedoeling dat de renovatie van de Gaanderijen eind 2021 is afgewerkt,” aldus Björn Anseeuw.

Voor het hotel gaat de stad rond tafel zitten met Mark Vanmoerkerke, de huidige huurder van het Thermae Palace. De Vlaamse regering besliste eerder al, na een verslag van de commissie Eau-Tel om het project niet toe te wijzen aan een privépartner. “Het Oostendse stadsbestuur komt nu tot dezelfde conclusie,” licht Anseeuw toe. “Dat betekent dat we nu niet alleen terugvallen op de lopende huurovereenkomst tussen de stad en Restotel maar ook op de overeenkomst die werd afgesloten door het vorige stadsbestuur met Restotel. Daarin staat dat de stad nu in overleg moet treden met de huidige huurder. En dat is wat we nu gaan doen.”